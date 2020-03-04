+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

СМИ назвали Байдена победителем праймериз уже в пяти штатах

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в пяти из 14 штатов, голосующих в "супервторник" 3 марта, его главный соперник сенатор Берни Сандерс стал победителем в двух штатах, сообщают Associated Press и CNN.

По данным агентства, Байден побеждает в Алабаме (отправляет на съезд 52 делегата), Оклахоме (37 делегатов), Теннесси (64 делегата), а также в важнейших Северной Каролине (110 делегатов) и Вирджинии (99 делегатов), Сандерс - в Колорадо (67 делегатов) и родном Вермонте (6 делегатов).

В то же время результаты подсчета 24% голосов показывают, что Сандерс опережает Байдена на праймериз в Техасе, который направляет на съезд Демократической партии 228 делегатов. Сандерс там получает 28%, Байден - 23,5%, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг - третий с 18,5%.

В Теннесси после подсчета 31% голосов Байден набирает 35%, у Сандерса 24,9%, у Блумберга - 18,4%.

Ранее стало известно, что Блумберг объявлен победителем кокусов Демократической партии на Американском Самоа в Тихом океане.

В США проходит так называемый "супервторник", в ходе которого проходят внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем десяти штатах.

Праймериз и кокусы в этот день проходят в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.
По мат. Интерфакс
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru