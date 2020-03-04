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Госдепартамент США позвал белорусскую оппозицию на консультации в Вашингтон

В Вашингтоне, в Государственном департаменте США, с участием представителей белорусской оппозиции прошли консультации по Беларуси.

Подробности двухчасовой беседы в Facebook раскрыл бывший кандидат в президенты Владимир Некляев, пишет "Телеграф".

По словам политика, на встрече он раскритиковал заявление госсекретаря США Майка Помпео об улучшении ситуации с правами человека в Беларуси, поскольку «в Минске конвейером шли суды над участниками митингов в защиту независимости Республики Беларусь».

Также, заявил Некляев, «требование свободных выборов должно быть условием любой помощи Лукашенко как со стороны США, так и со стороны Евросоюза».

«Мне пообещали, что пожелание это обязательно передадут не только госсекретарю, но и президенту США», — сказал он.

По его мнению, Беларусь вернулась в фокус американской внешней политики.

«Месяца через четыре в Минске появится полноценное посольство Соединенных Штатов, а в Госдепартаменте — чиновник, который будет заниматься отношениями с Беларусью — в том числе правами человека», — отметил Некляев.
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