По словам политика, на встрече он раскритиковал заявление госсекретаря США Майка Помпео об улучшении ситуации с правами человека в Беларуси, поскольку «в Минске конвейером шли суды над участниками митингов в защиту независимости Республики Беларусь».

Также, заявил Некляев, «требование свободных выборов должно быть условием любой помощи Лукашенко как со стороны США, так и со стороны Евросоюза».





«Мне пообещали, что пожелание это обязательно передадут не только госсекретарю, но и президенту США», — сказал он.