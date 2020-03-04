Перед самим совещанием произошла смена вице-премьера, отвечающего за нефтехимический комплекс. Лукашенко остался недоволен работой в кризисный период бывшего чиновника, который занимал эту должность, - Игоря Ляшенко. Новый вице-премьер Юрий Назаров - лесник по образованию и профессиональной деятельности. Надо полагать, теперь нефтегазовая отрасль наконец заработает как надо.





Проводя совещание, Лукашенко бросил реплику, что правительству нужно снизить зависимость белорусской экономики от нефти и диверсифицировать источники экономического роста. Казалось бы, вот подходящий момент поменять структуру экономики, сделать ставку на новые, более современные отрасли. Однако это было сказано вскользь. Главный акцент делался на то, чтобы любой ценой вернуть нефтепереработке прежний вес.





Лукашенко не был бы сам собой, если бы не возмутился действиями зарубежных партнеров:





«Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются гораздо легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию ... К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала проявляться и в отношении Беларуси, - сказал глава государства. - Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с другими проблемами, которые хочет решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений».









Кажется, здесь Лукашенко имел в виду («не думайте, что намекаю здесь только на Россию») Казахстан, также союзника Беларуси в ЕАЭС и ОДКБ. 2 марта заместитель министра торговли этой страны Кайрат Торебаев заявил, что Казахстан готов поставить Беларуси нефть только с пошлиной. И вот это возмутило белорусского правителя.





В выступлении Лукашенко были элементы того, что можно назвать более или менее долгосрочной стратегией. Но это была не стратегия структурных реформ, о чем много лет говорят белорусские и зарубежные экономисты, а стратегия любой цену сохранить статусе-кво. Ее смысл в том, чтобы избежать зависимости от одного поставщика и делать акцент на диверсификацию, на поиск «долгосрочных альтернативных источников сырья».





«Мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам», - заметил Лукашенко. Он очень редко признает собственные ошибки. А вот теперь признал, хотя и спрятался за словом «мы». Ставка на одного партнера, на Россию, причем не только в вопросах поставок нефти, - это действительно огромная ошибка и вина Лукашенко перед историей и страной. Кстати, БНФ еще в 1990-е годы предлагал провести нефтяной коллектор от Балтики через Украину к Черному морю, чтобы не быть полностью зависимыми от России.





И вот теперь Лукашенко ставит задачу: «Около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефти в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируем. А по 30% можем покупать из портов Балтики и из Одессы. Это будут три источника».





И здесь есть важный нюанс. Когда под Новый год сорвались соглашения с российскими компаниями и Лукашенко поручил правительству искать нефть в другом месте, большинство экспертов пришли к выводу, что это просто шантаж Российской Федерации. Мол, пройдет время, помирятся с Россией и об альтернативе забудут. Возможно, что на самом деле так и было. Но примирение с Москвой не удалось, и глава Беларуси наконец это понял.





Так вот теперь, говоря об альтернативных поставках нефти, Лукашенко делает акцент на слове «долгосрочные» (соглашения). «Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с зарубежными компаниями - собственниками сырья», - говорит он. И на это стоит обратить внимание.





Одним из таких проектов, по словам Лукашенко, должна стать достройка нефтепровода до Балтики. Существует старый, советских времен, трубопровод, но он требует ремонта и достройки. Лукашенко предлагает взять дешевый кредит в США (государственный секретарь Майк Помпео якобы сам предложил) и за 1,5-2 года привести этот нефтепровод в порядок.





Что ж, как известно, лучше поздно, чем никогда.