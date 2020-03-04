На фоне продолжающегося противостояния с Россией в нефтяной сфере 3 марта руководитель страны назначил заместителем премьер-министра Юрия Назарова, бывшего председателя концерна «Беллесбумпром». Теперь он будет ответственен за «ключевое и важнейшее для страны направление».





«Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», – заявил Александр Лукашенко.





Юрий Назаров сменил Игоря Ляшенко, которого отправили в отставку «в связи с переводом на другую работу».





В Байнете кадровое решение руководителя страны вызвало недоумение: Назаров всю жизнь работал в лесном хозяйстве, трудовой путь начинал с должности лесника.





Некоторые даже шутят, что в назначении есть логика: мол, вместо нефти и бензина страна переходит на лес и дрова.





UDF.BY поинтересовался у экономистов, чем может объясняться неожиданное решение Лукашенко.









«Лукашенко растерян»





Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что свежее решение руководителя страны свидетельствует о проблемах с кадрами.





«Это назначение говорит о том, что Лукашенко растерян. У него необычайно короткая скамейка запасных. На месте кадрового резерва – зияющая пустота. В органах государственного управления остро не хватает профессионалов, которые способны решать сложные управленческие задачи. Круг доверия Лукашенко крайне узок, и в него входят далеко не те люди, которые действительно в силах наметить пути выхода экономики из рецессии», – считает Романчук.





Экономист полагает, что руководитель страны «вновь пытается убедиться в том, что кухарка не может управлять государством, сложными коммерческими процессами».





«Назаров не был отмечен никакими серьезными победами – иначе мы были бы в курсе этого», – сказал Романчук.





Почему Игорь Ляшенко, бывший глава концерна «Белнефтехим», не устроил руководителя страны на посту вице-премьера?





«Думаю, Ляшенко был просто исполнителем, который следовал мыслям и приказам главы государства. Ляшенко, Петришенко, любой другой «енко» или «ич» не в состоянии решать глобальные проблемы, стоящие перед экономикой. Любой вице-премьер с узким мандатом это сделать не может – только Лукашенко», – считает экономист.





Руководитель страны 3 марта отм л, что российская «нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов». Но, по мнению Романчука, время аргументов об общей истории в отношениях между странами прошло. Вместо того, чтобы обвинять Россию, стоило бы прийти к национальному консенсусу о том, какие реформы нужно проводить.









«Боюсь, как бы после этого вся отрасль не дала дуба»





Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY отметил, что не может объяснить, почему курировать нефтехимический комплекс поставили выходца из сферы лесного хозяйства.





«Беларусь – смешная страна. Вместо того чтобы пригласить Ходорковского, или Абрамовича, или кого-то из известных западных нефтепереработчиков, назначают вице-премьером бывшего лесника. Боюсь, как бы после этого вся отрасль не дала дуба», – сказал Заико.





Экономист отметил, что подобного нет даже в России – там в руководство нефтегазовой отрасли направляют людей из КГБ.





«Может быть, Назаров полковник КГБ? И его как тайного агента посоветовал Лукашенко глава Администрации президента, генерал Комитета госбезопасности Игорь Сергеенко?», – в шутку задался вопросом экономист.





Но затем он подытожил:





«Смысл этого назначения не доступен для понимания. Трудно сказать, что тут сработало».









На совещании с участием нового вице-премьера Юрия Назарова руководитель страны напомнил о задаче диверсификации поставок нефти. В связи с чем отметил, что рассчитывает получить от США «совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики».





Заико отнесся к этому заявлению скептически:





«Что-то случилось на вершине власти. Потому что происходят вещи удивительные и ненужные».



