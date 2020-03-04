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Суд отказался прекратить уголовное преследование экс-президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана во вторник в ходе заседания постановил отложить принятие решения по ходатайству адвокатов бывшего президента страны Роберта Кочаряна о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитного.



"Суд постановил отложить решение по данному ходатайству до изучения всех доказательств по данному делу", - объявила судья Анна Данибекян.

Уголовное дело о свержении конституционного строя, по которому кроме Роберта Кочаряна также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Армении Сейран Оганян, а также бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян, слушается в суде первой инстанции столичного района Шенгавит. На заседание 3 марта, как и на все предыдущие, пришли как сторонники экс-президента, так и его противники. Последние считают подсудимых виновными в событиях марта 2008 года.

Двенадцать лет назад в армянской столице был силой разогнан митинг оппозиции, несогласной с итогами президентских выборов (Серж Саргсян тогда победил Левона Тер-Петросяна). В результате столкновений погибли люди. Одним из организаторов протестов был нынешний премьер Никол Пашинян, которому оппозиционная деятельность тогда стоила двух лет заключения.
"Белорусский партизан"
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