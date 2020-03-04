







"Суд постановил отложить решение по данному ходатайству до изучения всех доказательств по данному делу", - объявила судья Анна Данибекян.





Уголовное дело о свержении конституционного строя, по которому кроме Роберта Кочаряна также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Армении Сейран Оганян, а также бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян, слушается в суде первой инстанции столичного района Шенгавит. На заседание 3 марта, как и на все предыдущие, пришли как сторонники экс-президента, так и его противники. Последние считают подсудимых виновными в событиях марта 2008 года.