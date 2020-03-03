Отключит ли Лукашенко российские телеканалы

Обратиться к теме СМИ Лукашенко вынудили, полагаю, две главные причины. Прежде всего, это близкие президентские выборы. Поэтому нужна мобилизация.





Но не менее важна и другая причина. Возможно, не случайно такое совещание состоялось сразу после переговоров с Путиным в Сочи. Если внимательно послушать речь Лукашенко на совещании, то из нее следует, что главная угроза информационной безопасности Беларуси - внешняя. Страну простреливает иностранные ресурсы и с Запада, и с Востока.





Однако, кажется, именно стрельба с Востока наиболее беспокоит Лукашенко. Выясняется, что стреляют в спину, что достается в первую очередь от союзников. Видимо, глава Беларуси очень болезненно воспринял информационную атаку российских медиа после визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео. Особенно болезненным было сравнение его, Лукашенко, с Виктором Януковичем.





Более того, Лукашенко предупреждает: «То ли еще будет. Нас ждут еще более тяжелые вещи, которые просто будет трудно оспаривать. По крайней мере, в коротком промежутке времени».





Возможно, эти предчувствия - какие-то отголоски бурных переговоров в Сочи. И Лукашенко опасается, что Россия подкинет неприятный казус во время президентских выборов.





И потому обращается к государственным СМИ, рассчитывает на них, призывает работать более эффективно. Но тут есть большая проблема. Дело в том, что белорусские государственные СМИ не способны эффективно работать в условиях конкуренции. Они могут доминировать только в комфортных условиях монополии на информацию, как то было в 1990-2000-х годах. Поэтому белорусские телеканалы проигрывают российскому телевидению. А в интернете государственные СМИ проигрывают негосударственным.





Лукашенко напомнил, что именно для того, чтобы противостоять новым рискам, вызовам и угрозам, менее года назад была разработана и принята Концепция информационной безопасности Беларуси. Из его осторожных высказываний следует, что она не дала того результата, на который рассчитывали. Что и неудивительно. Например, сколько уже было принято программ экономического развития страны? Помогли они как болезни кашель.









Кто виноват - понятно. Это прежде всего внешние враги. А вот что делать?





Ответы незамысловатые. Руководители государственных СМИ просят у Лукашенко больше денег на создание каких-то новых информационных структур: еще одного телеканала вроде Euronews, какого медиоизмерителя, строительство медиацентра и др. То есть интерес руководителей СМИ понятен - они в очередной раз стремятся освоить ресурсы.





Но толку от всего этого мало, потому что все новое будет напоминать старое. Вот, реализуя Концепцию информационной безопасности, создали Белорусский институт стратегических исследований. Хотелось бы посмотреть на стратегические исследования. Но что-то ничего о них не слышно. Или тот же телеграм-канал «Пул Первого», который должен был стать мощным конкурентом как российским телеграм-каналам, так и белорусским негосударственным СМИ. Но не стал.





Похоже, что более эффективным оказывается другой метод, с помощью которого можно обеспечить доминирование государственных СМИ. Он давно известен, хорошо освоен: заткнуть конкурента.





Лукашенко сформулировал эту идею осторожно и скрытно. Он отметил, что пора уже отходить от зарубежных платформ. Лукашенко имел в виду гибридные телеканалы, когда в трансляцию российских телеканалов вставляется часть белорусского контента. Глава государства отметил: «Когда мне говорят, что Марков (руководитель ОНТ Марат Марков. - РС) сидит на платформе ОРТ, я просто этого даже не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой) - пора уже решить главную проблему: это наше. А если кто-то хочет сюда прийти - пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим - может быть. Это ваш первейший долг».





Что означает это указание на практике? Думаю, на гибридных телеканалах начнет увеличиваться доля белорусского контента. Но очень медленно. Ведь это довольно трудно сделать.





А отключать российские каналы полностью Лукашенко не осмелится. Ведь это конфликт не только с Россией, но и с белорусскими телезрителями, которые, как свидетельствует социология, предпочитают российское телевидение.





перевод