Интеграцию могут отложить?
У Беларуси, сдавленной в тисках российской интеграции, появился неожиданный шанс освободится из этих объятий.
Кризис всегда сотрясал основания любой империи, создавал условия для высвобождения периферийных зон, расширял поле для геополитического маневра зависимых от империи территорий, пишет Белсат.
Так произошло с Российской Империей в 1917 году и с советской в 1991 году. Однако большинство республик не смогли воспользоваться процессом разрушения СССР и построить стабильные демократические государства с опорой на Западный мир, что привело к серьезным осложнениям в последние годы.Современная Россия фактически обозначила себя как империю с претензиями к господству над своими бывшими сателлитами. Жертвами ее политики уже стали Грузия и Украина. В 2019 году всестороннему давлению, с целью интегрирования, подверглась Беларусь.
Нужно сказать, что белорусский режим довольно долго и успешно паразитировал на кризисных процессах в России. Сложилась парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, выживание белорусской системы зависит от России, но с другой, та же Россия является прямой угрозой для лукашенковской системы. Идеальная ситуация для белорусского руководителя — это та, когда Кремль занят решением внутренних и внешних проблем. В период с 2014 года Российская Федерация фактически была погружена в кризисы: война в Украине, Сирии, конфронтация с Западом и экономические санкции. И пока Россия была вовлечена в решение проблем по Украине и Сирии, Беларусь оставалась на обочине ее имперских устремлений. Но белорусская правящая элита не использовала эту возможность для укрепления энергетической, информационной, экономической безопасности страны, и Беларусь продолжала оставаться в зоне влияния России — ее геополитическим придатком.
К 2019 году Кремлю в общем удалось стабилизировать ситуацию (законсервировать кризисы), что позволило Москве вплотную заняться Беларусью. В течение всего прошлого года Россия вела настоящую интеграционную войну с Минском, используя информационное, политической и экономической давление. Беларусь напрямую столкнулась с угрозой потери суверенитета.
В ситуации пассивности и неспособности белорусской власти пойти на серьезные шаги по сохранению и укреплению независимости, надежда на «геополитическое чудо» т.е. на новый кризис империи, остается единственным выходом.
И такой кризис сейчас назревает. В конце февраля в Сирии произошло фактически прямое столкновение России и Турции, в результате российского обстрела в провинции Идлиб погибло 33 турецких военных. Это стало причиной напряжения в отношениях между Анкарой и Москвой, который грозится перерасти в затяжное противостояние. Дальнейшая эскалация и жертвы заставят российские власти переориентировать экономические и политические ресурсы и рычаги давления на российско-сирийско-турецкий фронт, а это в свою очередь, может отодвинуть «интеграционный вопрос» на второй план. Лукашенко снова может получить передышку в несколько месяцев, по крайней мере, информационная и энергетическая удавка немного ослабнет, что немаловажно в преддверии президентских выборов.
Тем не менее, как показывает логика действий власти в предыдущие годы, «передышка» используется для решения тактических задач, а не системных вызовов, таких как полная зависимость от энергопоставок или слабость национальных институтов. Вряд ли, в случае русско-турецкого конфликта, Лукашенко использует шанс и попытается ослабить привязку к России, скорее всего, он вернется в привычное для себя состояние «вечной дружбы с Россией» и «конструктивной интеграции».
Павел Усов belsat.eu
18:49 03/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение