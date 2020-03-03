Однако! Коронавирус обнаружили у 23 депутатов иранского парламента





"На сегодняшний день тест на коронавирус дал положительный результат у 23 депутатов", - цитирует его агентство "Клуб молодых журналистов". Ранее была распространена информация об обнаружении заболевания у пяти членов Меджлиса.





Месри добавил, что "встречи депутатов с населением временно отменяются". "Мы рекомендуем членам Меджлиса пока прервать общение с людьми, чтобы не навредить им", - отметил он.





Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в Иране составляет 2336, при этом зарегистрировано по меньшей мере 77 летальных исходов.





Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.









Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее и Италии.





Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Беларусь.





В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тысячи летальных исходов, выздоровели 47,2 тысячи человек, число случаев заражения превысило 80 тысяч.