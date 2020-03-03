"Ответочка" прилетела

Главная сила Александра Лукашенко, на мой взгляд, становится его главной слабостью, и эта история разворачивается на наших глазах.





Сколько было форсу от «элегантных побед»! Президентские выборы 2006 года – 83 процента поддержки действующего президента, 2010-го – 79,6, 2015-го – 83,5 процента. И явка, по официальным данным, на каждых выборах будто бы доходила до 90 процентов. Центризбирком старался, «правильные» зарубежные наблюдатели от России и СНГ аплодировали, недовольных и сомневающихся клеймили. Но что в итоге?





Маятник политической целесообразности качнулся в другую сторону, и все поменялось.





«В Беларуси демократии как таковой нет. Выборов там как таковых тоже нет. Как правило, все это проходит по определенным стандартам с назначением что депутатов, что сенаторов, что, собственно, самого президента. У народа Беларуси выбора нет», – говорит сегодня член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Роман Безпалько.





Ну а другие российские эксперты ему дружно поддакивают. Нет, мол, у белорусского народа права голоса. Хотя никто из российских чинуш у белорусского народа ничего не спрашивает, но, как только понадобилось развернуть кампанию против Лукашенко, они, заметьте, всё у нас увидели.





Что это значит? Это значит, что начали пристреливаться к уязвимой пяте неуязвимого белорусского Ахиллеса. Александру Григорьевичу прямо намекают: «Парень, твои ссылки на народ не прокатят. За всем следили, все замечали, все знаем».





Не России, конечно, нас учить в вопросах демократии, но без народа Лукашенко действительно не к кому апеллировать. К Западу, к США, к Европе?





Но там ответ такой же. Вот недавно делегация Европарламента отказалась встречаться с белорусскими депутатами в белорусском «Белом доме», потому что они не считают нашу Палату представителей законно избранной. Кто-то надеялся, что в связи с новой политической ситуацией и обострением отношений с Россией требование проведения в Беларуси демократичных выборов отойдет на второй план? Не отошло.





Причину предельно понятно объяснил евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, который в Минске заявил, что Евросоюз не может вести никаких серьезных переговоров с Беларусью, не может иметь какие-то серьезные договоренности с Беларусью, пока нет гарантии, что завтра страна не окажется в составе России.





На вопрос, что может стать такой гарантией, кто может дать такую гарантию, евродепутат ответил предельно понятно: «Народ».





Ответ только кажется слишком абстрактным. Потому что означает он все то же: народ Беларуси должен иметь право голоса, в стране должно быть честное голосование, честные и понятные выборы – такие, которые признает цивилизованный мир.





И со стороны Европы это не происки недоброжелателей, это прагматичная позиция, в которой, собственно, нет ничего нового.





Новое – в России. Вряд ли Лукашенко мог предположить, объявляя о своих убедительных победах, что в «братской России», которая всегда признавала белорусские выборы, его станут упрекать в том, что он не представляет белорусский народ. Но теперь мы и это увидели.









В конце ноября, когда Лукашенко «бился» с Путиным за право не становиться вице-президентом "союзного государства" (вроде бы именно такая роль отводилась президенту Беларуси в объединенном государстве), когда отказывался, не соглашался, когда говорил, что его не поймет народ, российские СМИ нанесли по нему координированный удар.





Они дружно вышли с информацией под типовыми заголовками: «90 процентов белорусов выступают за союз с Россией». Такие данные якобы получил Центр пространственного анализа международных отношений МГИМО. То есть российской публике представили, будто Лукашенко в противостоянии с Путиным выступает от себя лично и еще некоторого количества людей, но совсем не от имени белорусов.





Ударили по самому больному.





Конечно, в Минске пытались возражать: «Всё не так, настроения не такие». Только к чему апеллировать? К опросам официальных белорусских социологов? Им нет веры. К мировым социологическим службам, к независимым белорусским исследовательским центрам? В Беларуси они не могут проводить соцопросы на политические темы.





А всё почему? Потому что, обеспечивая «элегантность побед» на выборах, запретили независимую социологию; пытаясь скрыть реальные рейтинги действующего президента, на деле открыли возможности для полной его дискредитации.





Круг замкнулся. Куда ни кинемся – спотыкаемся на выборах, на том самом голосе белорусского народа, который сейчас не слышен.









И уже понятно, что с нынешней избирательной системой Александр Лукашенко может сохранить власть, но потерять страну. Понимают ли это те, кто готовит очередную «элегантную победу» на выборах-2020?..