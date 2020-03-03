Лукашенко назначил нового вице-премьера
Он будет курировать вопросы нефтехимического комплекса.
Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Лукашенко, передает корреспондент БелТА.
Лукашенко отметил, что Юрию Назарову предстоит курироватьнефтехимический комплекс страны.
Ранее Назаров курировал Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Именно «Беллесбумпром» занимался строительством вредного предприятия ОАО «Светлогорский ЦКК», которое несмотря на протесты общественности было запущено Лукашенко.
11:42 03/03/2020
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