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Лукашенко назначил нового вице-премьера

Он будет курировать вопросы нефтехимического комплекса.

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Лукашенко, передает корреспондент БелТА.

Лукашенко отметил, что Юрию Назарову предстоит курироватьнефтехимический комплекс страны.

Ранее Назаров курировал Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Именно «Беллесбумпром» занимался строительством вредного предприятия ОАО «Светлогорский ЦКК», которое несмотря на протесты общественности было запущено Лукашенко.
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