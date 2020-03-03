+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Политические нищие" против "Анки-пулеметчицы": скандал между Лебедько и Канопацкой набирает обороты

В белорусской оппозиции на фоне праймериз по выдвижению единого кандидата на президентские выборы продолжается перепалка между экс-депутатом Палаты представителей и бывшей активисткой ОГП Анной Канопацкой и руководителями ОГП Николаем Козловым (нынешний) и Анатолием Лебедько (бывший).

"Политические нищие" против "Анки-пулеметчицы": скандал между Лебедько и Канопацкой набирает обороты
И Козлов, и Канопацкая претендуют на участие в праймериз, пишет Телеграф.

Ранее Канопацкая разместила в социальных сетях гневную реплику относительно процедуры проверки подписей. При этом она обвинила руководство ОГП в излишнем внимании к ее персоне, а также неоднократно обыграла фамилию Николая Козлова.


В ответ на партийном Youtube-канале появилось видео Анатолия Лебедько о том, «чтобы попасть в эскорт Лукашенко, совсем необязательно быть длинноногой брюнеткой с параметрами 90-60-90, достаточно быть в политическом эскорте».



По словам Лебедько, «большинство жителей Беларуси четко понимают, что все депутаты в Беларуси назначаются», а саму Канопацкую «избирали силовые органы и лично утверждал Александр Лукашенко».

Тогда бывший депутат назвала Николая Козлова и Анатолия Лебедько «парочкой профессиональных политических нищих», которые одновременно пытаются не допустить ее к участию в праймериз и добиваются встречи с ее отцом «на предмет выклянчивания очередной порции денег (это же какую низость и наглость надо иметь!)».


Анна Канопацкая была членом ОГП. В 2016 году она стала депутатом Палаты представителей, но в партии отказались сотрудничать с ней, обвинив в невыполнении договоренностей. 

На парламентских выборах 2019 года ОГП отказалась выдвигать ее кандидатом в депутаты, а 1 декабря экс-депутата вовсе исключили из партии.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru