И Козлов, и Канопацкая претендуют на участие в праймериз, пишет Телеграф





Ранее Канопацкая разместила в социальных сетях гневную реплику относительно процедуры проверки подписей. При этом она обвинила руководство ОГП в излишнем внимании к ее персоне, а также неоднократно обыграла фамилию Николая Козлова.









В ответ на партийном Youtube-канале появилось видео Анатолия Лебедько о том, «чтобы попасть в эскорт Лукашенко, совсем необязательно быть длинноногой брюнеткой с параметрами 90-60-90, достаточно быть в политическом эскорте».













По словам Лебедько, «большинство жителей Беларуси четко понимают, что все депутаты в Беларуси назначаются», а саму Канопацкую «избирали силовые органы и лично утверждал Александр Лукашенко».





Тогда бывший депутат назвала Николая Козлова и Анатолия Лебедько «парочкой профессиональных политических нищих», которые одновременно пытаются не допустить ее к участию в праймериз и добиваются встречи с ее отцом «на предмет выклянчивания очередной порции денег (это же какую низость и наглость надо иметь!)».









Анна Канопацкая была членом ОГП. В 2016 году она стала депутатом Палаты представителей, но в партии отказались сотрудничать с ней, обвинив в невыполнении договоренностей.





На парламентских выборах 2019 года ОГП отказалась выдвигать ее кандидатом в депутаты, а 1 декабря экс-депутата вовсе исключили из партии.