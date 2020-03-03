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В Бишкеке милиция разогнала митинг водометом и слезоточивым газом

В столице Кыргызстана Бишкеке, в понедельник, 2 марта, в центре города собрался массовый митинг с требованием выпустить на свободу бывшего депутата Садыра Жапарова. Митинг разгоняла милиция при помощи водомета, слезоточивого газа, а также собак. Об этом сообщает местная служба Радио "Свобода".

Митинг проходил на центральной площади столицы. Около тысячи протестующих сторонников экс-депутата потребовали немедленного его освобождения.

Власти согласились рассмотреть их требования в течение трех дней. Однако митингующие не разошлись и заблокировали выход из дома правительства.

Через полтора часа после окончания заявленного срока митинга, в 18.25 по местному времени, милиция стала разгонять людей, применяя слезоточивый газ, водометы, дымовые шашки, а также задействовала служебных собак.

Ранее суд приговорил Садыра Жапарова к одиннадцати с половиной годам лишения свободы за захват на митинге 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области в заложники губернатора  Эмильбека Каптагаева. Жапарова арестовали вместе с другими оппозиционерами, по делу о попытке насильственного захвата власти 
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