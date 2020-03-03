В Бишкеке милиция разогнала митинг водометом и слезоточивым газом

Митинг проходил на центральной площади столицы. Около тысячи протестующих сторонников экс-депутата потребовали немедленного его освобождения.





Власти согласились рассмотреть их требования в течение трех дней. Однако митингующие не разошлись и заблокировали выход из дома правительства.





Через полтора часа после окончания заявленного срока митинга, в 18.25 по местному времени, милиция стала разгонять людей, применяя слезоточивый газ, водометы, дымовые шашки, а также задействовала служебных собак.





Ранее суд приговорил Садыра Жапарова к одиннадцати с половиной годам лишения свободы за захват на митинге 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области в заложники губернатора Эмильбека Каптагаева. Жапарова арестовали вместе с другими оппозиционерами, по делу о попытке насильственного захвата власти