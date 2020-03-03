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Лукашенко снова пригласил президента Болгарии. А тот что-то не едет

Глава Беларуси поздравил президента Болгарии с национальным праздником — Днем Освобождения.

Он отмечается 3 марта в память о подписании Сан-Стефанского мирного договора между Российской и Османской Империями в 1878 году. По этому договору Болгария становилась независимым государством.

Александр Лукашенко еще раз пригласил Румена Радева в Беларусь. Ранее официальное приглашение было передано лично министром иностранных дел Владимиром Макеем в Софии.

«Будем рады приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле для обсуждения широкого спектра вопросов двусторонней и международной повестки дня», — написал Лукашенко.
Источник: reform.by
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