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Виктор Лукашенко рассказал, что со времен службы в армии знаком с командиром "Альфы"

Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко дал интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" накануне юбилея спецподразделения по борьбе с терроризмом "Альфа". Один из вопросов касался командира этого спецотряда Сергея Зубкова.


- Кстати, о командирах... Нынешний начальник Группы «А» возглавляет спецподразделение Комитета госбезопасности с 2013 года. Это один из самых многолетних руководителей белорусской «Альфы». Интересно ваше мнение о его деятельности на столь ответственном посту. 

— Если брать в целом, то сами по себе командиры спецподразделений, в том числе руководитель Группы «А», обыкновенные люди. Но, естественно, на вооружении руководителя спецподразделения должны быть и опыт, и мудрость, и профессиональные навыки, отточенные годами. А еще задатки психолога, учителя. Ведь он отец своим бойцам, и это не солдаты, а офицеры и прапорщики. Поэтому командир должен быть в своем роде уникальной личностью. Эта уникальность и заключается в том, что он и простой, и в то же время профессионал большой. 

Начальника Группы «А» я очень хорошо знаю. Я служил с ним в ОСАМе, знаю, что Сергей Евгеньевич начал свой спецназовский путь разведчиком в 5-й бригаде специального назначения. Это человек целеустремленный, о таких говорят: сам себя создал. Любит совершенствоваться, учиться, у него всегда была своя цель — достичь нужного результата, и он спокойно к ней шел, а потом достигал. Поэтому то, что он является командиром такого подразделения, как Группа «А», чисто его заслуга. 
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