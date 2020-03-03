Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".





Отмечается, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по нефти и газу улучшили показатели белорусского президента в СМИ на три ступени по сравнению с январем.





Возглавляет рейтинг по-прежнему Путин, он получил 303 381 ссылку.





На второе место рейтинга с третьей позиции вернулся украинский лидер Владимир Зеленский с 85 949 ссылками. Потесненный им президент США Дональд Трамп спустился на третье место (77 421 упоминание).





Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин поднялся в топ-10 на одну позицию - с пятого места на четвертое (50 297 ссылокСложная ситуация в сирийском Идлибе "подняла" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на шестую позицию рейтинга (41 541 ссылка), в прошлом месяце он занимал девятую строчку.





Вернулся в топ-10 по итогам февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у него 34 741 ссылка в СМИ и седьмое место. За ним следуют глава МИД РФ Сергей Лавров (28 762 ссылки, 10-е место по итогам января) и его американский коллега Майк Помпео (27 329 ссылок, 7 место по результатам января).





Экс-глава российского правительства, ныне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев (24 194 упоминания) покинул четвертое место, которое он занимал более полугода, но не вышел из "топ-10" лидеров рейтинга, оказавшись на 10-й строчке.





Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.





СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации. В настоящее время в "СКАН" насчитывается более 38 000 наименований активных источников. Ежедневно в систему поступает более 600 000 документов. В феврале зарегистрированы 1344 новых источника.



