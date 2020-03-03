В середине февраля лидер мирового рынка социологических исследований, старейший в мире институт общественного мнения Gallup наградил белорусскую социологическую лабораторию «Новак» за качество исследований. Среди постсоветских стран «Новак» был признан лучшим и получил награду Quality Control Winner, пишет thinktanks.by





«Новак» также является старейшей независимой социологической компанией на белорусском рынке (создана в 1992 году), и, в т.ч., именно поэтому «Новак» стал многолетним партнером Gallup в проведении Всемирного опроса в Беларуси. Это масштабнейшее исследование, которое проводится в 160 странах. В Беларуси уже 14 лет его проводит «Новак». По словам социолога «Новак» Анны Чепик и куратора опроса Gallup в Беларуси в 2019 г., Всемирный опрос изучает различные параметры качества жизни, и ничего похожего, учитывая его системность и длительность, в Беларуси больше не проводится.





«Новак» не первый раз получает награды Gallup. Два года назад социолог лаборатории и куратор Всемирного опроса в Беларуси в 2018 года Светлана Васильева получила награду как «наиболее надежный партнер». Выигранная в этом году статуэтка с надписью Quality Control Winner, действительно выглядит как «Оскар», а, учитывая статус Gallup, эту награду вполне можно расценивать, как «Оскар» в социологии.





Как сказала социолог «Новака» Ирина Комолова, «сегодня появилось очень много “опросников”, дешевых и быстрых “якобы” исследований. «Якобы» - потому что качество полученных данных, скажем так, «хромает», в т.ч. из-за отсутствия контроля. Дело в том, что очень важно провести контроль качества любого опроса, выяснить, что респонденты действительно принимали в нем участие и отвечали искренне. Нами проводится очень жесткая проверка полученных данных исследования: действительно ли люди были опрошены, действительно ли опрос длился 45 минут, действительно ли человек отвечал на данные вопросы и т.д. Причем требования к качеству у Gallup с каждым годом ужесточаются». По словам Ирины Комоловой, именно за соответствие международным стандартам, «Новак» и получил «Оскар».



