На выборах в США конкуренты Байдена готовы отдать ему свои голоса - СМИ
Кандидат в президенты США от Демпартии Пит Буттиджич, который накануне вышел из гонки, намерен призывать своих избирателей поддержать Джо Байдена, что может существенно улучшить его шансы.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник, близкий к кампании Байдена.
"Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, Пит Буттиджич, настроен выступить в поддержку бывшего вице-президента Джо Байдена на президентских выборах внутри Демократической партии – уже на следующий день после завершения собственной кампании", - отмечается в публикации.
Как сообщает издание, Джо Байдена планирует также поддержать еще одна мощная до недавнего времени участница гонки - Эми Клобучар, которая в понедельник заявила о завершении своего участия в выборах.
Намерения выбывших кандидатов поддержать Байдена указывают на консолидацию умеренной части демократических избирателей против социалиста Берни Сандерса, отмечается в публикации.
Напомним, 3 марта в США - так называемый "супервторник", когда голосования на партийных праймериз пройдут сразу в 14 штатах.
08:05 03/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение