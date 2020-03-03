Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник, близкий к кампании Байдена.





"Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, Пит Буттиджич, настроен выступить в поддержку бывшего вице-президента Джо Байдена на президентских выборах внутри Демократической партии – уже на следующий день после завершения собственной кампании", - отмечается в публикации.





Как сообщает издание, Джо Байдена планирует также поддержать еще одна мощная до недавнего времени участница гонки - Эми Клобучар, которая в понедельник заявила о завершении своего участия в выборах.





Намерения выбывших кандидатов поддержать Байдена указывают на консолидацию умеренной части демократических избирателей против социалиста Берни Сандерса, отмечается в публикации.





Напомним, 3 марта в США - так называемый "супервторник", когда голосования на партийных праймериз пройдут сразу в 14 штатах.