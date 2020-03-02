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Наблюдатель, зафиксировавший вброс бюллетеней: «Были мысли покинуть страну. Но решил, что мое место здесь»

В Минске огласили победителей возрожденной премии имени Светланы Наумовой. Среди них – противники строительства аккумуляторного завода в Бресте и наблюдатель Юрий Вощенчук.

Наблюдатель, зафиксировавший вброс бюллетеней: «Были мысли покинуть страну. Но решил, что мое место здесь»
Премия была основана в 2011 году после смерти Светланы Наумовой, соосновательницы кампании «Говори правду» и главы Департамента политических наук ЕГУ.

В приветственном слове лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев отметил, что премию решили возродить в год президентских выборов, поскольку в стране вновь возник большой запрос на профессионализм в политике. Он назвал Светлану Наумову своим учителем – «всего того, что он понимает в политике».

Председатель жюри Владимир Дунаев, член общественного Болонского комитета, обратил внимание, что победителей премии определяли не только по критериям профессионализма, но и нравственности.

В номинации «Гражданская инициатива 2019» первую премию получили противники строительства аккумуляторного завода в Бресте. Они уже два года собираются на улицах города, отстаивая интересы брестчан и подавая пример гражданской активности другим белорусам.

В числе лауреатов оказались активисты кампании «Матери 328» и «Молодежного блока».

В номинации «Экспертное сообщество 2019» победителем стал Андрей Поротников, руководитель проекта BelarusSecurityBlog.

Артем Шрайбман, обозреватель TUT.BY, был признан лучшим в номинации «Политическая журналистика 2019».

Победителем новой номинации «Политическое блогерство 2019» был назван NEXTA.

Дополнением к премии имени Светланы Наумовой стали две спецпремии, учрежденные «Говори правду».

Отдельной награды за цикл исследований по проблемам белорусско-российской интеграции был удостоен Арсений Сивицкий, руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

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Спецпремию за гражданский поступок получил Юрий Вощенчук. Во время парламентских выборов-2019 этот наблюдатель зафиксировал на видео попытку вброса бюллетеней на избирательном участке в Бресте. Из-за этого молодой человек столкнулся с давлением властей и даже с угрозой со стороны Александра Лукашенко («Если… (кто-то)… начинает бросаться на избирателей, то чтобы ему вставляли мозги так, чтобы больше этого не хотелось»).

Юрий Вощенчук отметил, что для многих молодых людей стала удивлением информация о фальсификациях на выборах. Он продолжает призывать их приходить во время голосования на избирательные участки:

– Чтобы там был не один наблюдатель и 12 членов комиссии. Когда на избирательном участке будет 50 человек, тогда силы будут соизмеримы, и люди начнут задумываться об ответственности за то, что они делают.

Юрий также рассказал, что пережил после давления властей:

– Моя жизнь кардинально изменилась, были даже мысли покинуть страну. Но все-таки я, собравшись и получив поддержку от людей, решил, что мое место здесь – среди тех, кто любит свою страну и кто хочет поменять в ней что-то к лучшему.
gazetaby.com
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