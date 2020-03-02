Путин предложил упомянуть в Конституции Бога и русский народ





Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.





Эти предложения содержатся в поправках в Конституцию, которые внес Путин.





В конституции предлагается закрепить позиционирование русского народа как государствообразующего. В то же время муниципальным служащим запретят иметь иностранные счета и гражданство.





Кроме того, одна из поправок предусматривает признание брака исключительно союзом мужчины и женщины.



