Путин предложил упомянуть в Конституции Бога и русский народ
Президент РФ Владимир Путин предложил включить в Конституцию страны упоминание о Боге и русском народе.
Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Эти предложения содержатся в поправках в Конституцию, которые внес Путин.
В конституции предлагается закрепить позиционирование русского народа как государствообразующего. В то же время муниципальным служащим запретят иметь иностранные счета и гражданство.
Кроме того, одна из поправок предусматривает признание брака исключительно союзом мужчины и женщины.
Источник: rtvi.com
17:59 02/03/2020
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