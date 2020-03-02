Глава МВД Германии отказался пожать руку Ангеле Меркель

Министр Хорст Зеехофер отверг протянутую руку канцлера Ангелы Меркель на саммите в Берлине. Чиновник посчитал это мерой предосторожности от заражения коронавирусом. Инцидент произошел сегодня, 2 марта.





Меркель убрала руку и рассмеялась. Рассмеялись и присутствовавшие. «Это правильно», - сказала она, заняв свое место.







