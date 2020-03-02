Глава МВД Германии отказался пожать руку Ангеле Меркель
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель.
Министр Хорст Зеехофер отверг протянутую руку канцлера Ангелы Меркель на саммите в Берлине. Чиновник посчитал это мерой предосторожности от заражения коронавирусом. Инцидент произошел сегодня, 2 марта.
Меркель убрала руку и рассмеялась. Рассмеялись и присутствовавшие. «Это правильно», - сказала она, заняв свое место.
Источник: golos.ua
16:01 02/03/2020
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