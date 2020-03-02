Тренировка проходит в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворческого персонала.





В ней принимают участие 28 военнослужащих 42 батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляет миротворческая рота 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.





По информации Минобороны, подобные мероприятия с британской стороной проводятся регулярно с 2018 года на территории обеих стран и не являются частью каких-либо многосторонних учений, подчеркивают в Минобороны.







