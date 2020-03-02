"Зимний партизан": белорусские десантники тренируются под Витебском с британскими морпехами
Совместная белорусско-британская тренировка "Зимний партизан" началась сегодня на полигоне 103 Витебской отдельной воздушно-десантной бригады «Лосвидо».
Тренировка проходит в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворческого персонала.
В ней принимают участие 28 военнослужащих 42 батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляет миротворческая рота 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
По информации Минобороны, подобные мероприятия с британской стороной проводятся регулярно с 2018 года на территории обеих стран и не являются частью каких-либо многосторонних учений, подчеркивают в Минобороны.
14:48 02/03/2020
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