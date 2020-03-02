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Союзники или враги? Что стоит за фразами Лукашенко о России

Описывая взаимоотношения с Россией, Александр Лукашенко все чаще употребляет слова и выражения, характерные для воюющих сторон, а не для союзников.


О том, что стоит за фразами «канитель и возня, доходящая до мордобоя» и «не надо пудрить друг другу мозги», разбиралась ученый, психолог и консультант Елена Ермакова.

В программе Психологическая поддержка эксперт подчеркнула, что видит в этой проблеме две стороны:

— Нельзя так договариваться. Публичные люди вообще не должны так разговаривать. Не говоря уже о такой сложной, конфликтной ситуации.

Она напомнила о том, как проходили первые встречи американских президентов с Леонидом Брежневым.

— Понятно, что это было по инициативе американской стороны. Но первые встречи готовили психологи-переговорщики. Они специально приезжали в Москву и обсуждали малейшие нюансы.


То, что звучит сегодня из уст руководства страны, это лексика вражды. Это не позиция договориться, — убеждена психолог. — Но иногда я смотрю на это проще. Ведь есть вторая сторона переговоров, и она при случае оперирует тем же набором слов.

По мнению эксперта, возможно, таким образом стороны и договорятся, — говоря на одном языке. Лидеры двух стран намного лучше понимают друг друга, чем может показаться со стороны:

— У них в принципе одинаковая риторика. Одинаковое тяготение списывать проблемы на влияние внешних врагов. И там, и там — кругом враги. Поэтому, не до конца осознанного понимания между ними намного больше, чем мы думаем. Там работают глубинные смыслы, симпатии и антипатии.
Источник: gazetaby.com
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