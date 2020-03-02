Судья Минского райсуда сам оказался на скамье подсудимых

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси начала рассматривать уголовное дело в отношении бывшего председателя Минского районного суда Александра Хованского, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.





Обвиняемый родился в Барановичах 1965 году, у него высшее юридическое образование. С 2009 года по июнь 2017 года возглавлял Минский районный суд.





В начале судебного процесса обвиняемый сообщил, его задержали 14 июля 2017 года. "В 7:00 пришли работники милиции, провели обыск и доставили в СК, протокол о задержании оформили к вечеру", - сказал Хованский.





Под стражей он находился до 18 марта 2019 года, сейчас к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.





Хованскому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси: по ч. 2. ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), санкция данной статьи предусматривает наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок от 2 до 7 лет, а также по ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), по этой статье предусмотрено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.





Хованский отказался от услуг адвоката.









"Защитника я заявлял одного - чтобы мои интересы представляла жена. Под предлогом, что мне в СИЗО нужны были теплые вещи, ее вызвали в РУВД, чтобы допросить, и потом отстранили. Другого адвоката мне не нужно, я буду защищать себя сам", - заявил в суде обвиняемый.





Экс-судья также был категорически против съемки до начала судебного заседания и закрывал лицо от фото и видеокамер.





Государственное обвинение представляет старший прокурор отдела генеральной прокуратуры Юрий Шерснев.





Жалобы и ходатайства

В начале судебного следствия была оглашена информация о ряде ходатайств и жалоб, в том числе на следователей и экспертов, которые на стадии предварительного расследования заявил обвиняемый.





В частности, было ходатайство о том, что свидетель "оговорила его" и в отношении нее нужно возбудить дело по ряду статей Уголовного кодекса - 209 (Мошенничество), ст. 400 "Заведомо ложный донос", ст. 401 "Заведомо ложные показания".





В суде обвиняемый заявил, что при очной ставке "свидетель призналась, что оговорила его, в отношении нее было возбуждено уголовное дело", которое было потом прекращено.









Хованский также рассказал, что на стадии досудебного разбирательства писал жалобы в генеральную прокуратуру на действия следователей.





Обвиняемый попал в поле зрения правоохранительных органов около четырех лет назад, в 2016 году Лукашенко освободил его от занимаемой должности, а в 2017 году бывшего судью задержали.