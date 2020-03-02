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Белорусскую армию проинспектируют военные из США

Со 2 по 5 марта в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе инспекционная группа США проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных Сил Беларуси

Как сообщает Минобороны в своем телеграм-канале, цель инспекции - подтверждение соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству.
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