Белорусскую армию проинспектируют военные из США
Со 2 по 5 марта в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе инспекционная группа США проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных Сил Беларуси
Как сообщает Минобороны в своем телеграм-канале, цель инспекции - подтверждение соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству.
10:07 02/03/2020
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