Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков. По его словам, Лукашенко понял, что в случае поглощения Россией, он потеряет свою власть из-за масштабных протестов.





"С Украиной у Путина не получилось и он решил создать единое государство с Лукашенко. Тот перепугался, ведь хочет сам царем быть, пусть и в 10-миллионном государстве, и побежал за помощью к США. Лукашенко прекрасно понимает, что он может и согласиться на общее государство, но тогда как бы народ его не сковырнул. Он уже дал возможность людям собраться на площадях и те открыто сказали: "Мы не хотим в Россию". А он включил дурака, мол: "Видите, я бы рад с вами, Владимир Владимирович, но народ у меня подымается, что я могу сделать", – проанализировал Гудков.





По его словам, сами белорусы ментально не готовы к поглощению Россией, все-таки они ближе к Европе.





"Я проезжал Беларусь несколько раз вдоль и поперек и я понял одно, что белорусы совершенно не готовы к союзу с Россией. Им это не надо, они ментально ближе в Европе. Думаю, как только Лукашенко уйдет, белорусы станут быстрее членами ЕС, чем Украина. Так что объединения не будет, вариант с Беларусью накрылся, так что Путину нужно что-то придумывать. Поэтому он запустил процесс поправок в Конституцию", – заверил политик.



