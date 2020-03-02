Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя для издания «Аргументы и факты» ситуацию с поставками российских энергоносителей в Беларусь.





По его словам, Александр Лукашенко рассчитывал получить поле для маневров в вопросах стоимости ресурсов, потому и отверг предложение, имевшее долгосрочный характер.





«В России настаивают на долгосрочном договоре, однако Минску он не подходит. Беларуси выгоднее каждый год обговаривать стоимость газа. Это позволяет ей сохранить поле для маневра. Как следствие, появилась спорная ситуация, выйти из которой пока не получается», — разъясняет Жарихин.





Он отметил, что на сегодняшний день у Москвы нет возможности делать скидки на энергоносители, ведь в России приняты крупные социальный программы, требующие соответствующего финансирования.









В то же время эксперт обратил внимание на то, как реагирует на происходящее Лукашенко. Белорусский лидер показательно демонстрирует сближение с западными «партнерами». Проблема в том, как подчеркивает Жарихин, что Вашингтону нужна Беларусь, а не Лукашенко.





«На Западе желают получить Беларусь, но без Лукашенко, что сам он осознает», — продолжает эксперт, отмечая, что этот фактор не мешает главе республики идти на риск в сомнительных попытках шантажировать Москву. Тем более, что американские энергоносители обошлись бы Минску гораздо дороже российский, и этот факт очевиден каждому.





Как ранее сообщал News Front, Александр Лукашенко уже высказывал свою обеспокоенность касательно внешнего вмешательства в ходе встречи с руководителями государственных масс-медиа. Тогда именно СМИ он назвал наиболее уязвимым местом для нападок извне.





Кроме того, он поручил Комитету государственной безопасности пресекать попытки влияния извне, направленное на дестабилизацию ситуации в стране. Это направление работы Лукашенко определил как приоритетное.