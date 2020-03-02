Правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков считает, что переводчик Леонид Щукин имеет полное право на компенсацию и судьи Московского района это прекрасно понимают:





— Следователи не имели права держать такое количество времени изъятые у нашего активиста вещи. Поскольку Леонид проходил как свидетель по «делу профсоюзов», его технику должны были проверить и вернуть в течение трех дней. А эта проверка длилась почти два года. Пока он не стал писать во все инстанции — никакого движения со стороны органов не было, – заявил юрист.





«… Щукину Л.М. причинен моральный вред вследствие нарушения его права собственности, гарантированного Конституцией РБ, который выразился в нравственных страданиях.





Вследствие сильных переживаний и отсутствия возможности пользоваться техникой, врачами, к которым Щукин Л.М. обращался диагностирована бессонница, депрессия, для лечения которых он приобретал лекарства на значительную сумму», – отмечается в заявлении.





— В ответ на первое исковое заявление судья Московского района написала, что среди приложенных документов не хватает постановления о признании подозреваемым. Хотя это абсурд. У Леонида был только протокол обыска, который был приложен к иску. Это послужило формальной причиной оставить иск без движения. Я также помог Леониду составить частную жалобу, – рассказал юрист профсоюза Юрий Беляков.





После месяца молчания суд вернул Леониду Щукину все документы, которые подавались с частной жалобой. К возвращенным документам был приложен подложный конверт, который Леонид Щукин не отправлял. При этом сама жалоба, по словам правового инспектора, вообще пропала.





Конверт с красным обрамлением Леониду вернули вместе с документами. Но он его не отправлял)





— За подобные действия с подлогом конверта предусмотрена уголовная ответственность. Вместо того чтобы рассматривать обращение, они пошли на мошенничество. Сейчас я написал уже третье исковое заявление в защиту прав Леонида. На этот раз от имени профсоюза РЭП. Посмотрим как будут развиваться дальнейшие события, – отметил юрист.





В материалах дела имеется заключение экспертов СК о том, что в оргтехнике Щукина никаких материалов, представляющих интерес для дела, не обнаружено. Почему на проверку техники свидетеля по «делу профсоюзов» потребовалось два года компетентные органы не сообщают.





В одном из ответов на многочисленные обращения с просьбой вернуть изъятую технику следователь заявил, что «проводится проверка по факту проверки».





7 августа 2017 года в его квартире в Минске проведен обыск в рамках уголовного дела, изъяты два ноутбука, системный блок компьютера и мобильный телефон, принадлежащие Леониду Щукину и его жене.





Леонид Щукин – действующий переводчик, техника была ему жизненно необходима для работы. Ежедневно на протяжении двух лет он нес материальные потери из-за того, что вынужден пользоваться арендованной аппаратурой.