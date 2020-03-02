«Третий путь» – новый региональный порядок?

Недавно, в информационном пространстве появился доклад, подготовленный группой аналитиков, под названием «Пересмотр регионального порядка в постсоветской Европе и Евразии». Авторы предлагают найти геополитический консенсус посредством создания нейтральной зоны, состоящей из «срединных государств», в которую бы вошли Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения. По мнению экспертов, борьба Запада и России за влияние на эти страны и создает условия для геополитических конфликтов, пишет политолог Павел Усов на сайте "Белсат"

В чем суть конфликта?

С одной стороны, нейтралитет заключается в том, что эти республики не будут стремиться стать частью военно-политических блоков, а с другой – внешние геополитические игроки (США, ЕС, Россия) откажутся от процесса вовлечения «срединных» государств в сферы своих интересов, но будут гарантировать их нейтральность и безопасность.





Другими словами, странам Восточной Европы предлагается «третий путь» в их геополитическом развитии. Эти предложения слишком далеки от реальности, и очевидно, что не учитывают целый ряд исторических, политических и психологических аспектов.





Главная ошибка – неверная оценка причин происходящих конфликтов, которые сводятся к исключительно противостоянию Запада и России за влияние на «срединные страны». Именно эта борьба якобы и определяет нынешний «региональный порядок». Однако, суть нынешних конфликтов заключается как раз в противостоянии России со своими бывшими подконтрольными территориями-государствами. Эти страны, в силу распада империи, получили независимость, которую нынешняя Россия стремится ослабить или подорвать. Вовлеченность Запада в это противостояние является не причиной, а следствием поиска необходимой опоры для укрепления независимости.





Авторитаризм борется с демократией

Все, что происходило последние 20 лет, это процесс распада российского регионального порядка, другого порядка здесь никогда не существовало. И если Россия активно навязывала свою политическую волю, то Запад всегда действовал реактивно, т. е. не стремился выразительно озвучить свою позицию по странам Восточной Европы или вступать в конфронтацию с Россией, а спонтанно постфактум реагировал на действия тех самых «срединных государств».





Сегодня в регионе происходит цивилизационное противостояние, которое выходит за рамки чисто геополитических процессов. Это борьба между авторитаризмом и демократией, между открытым обществом и закрытым. В конечном счете, это борьба за полноценную независимость и государственность, которая ставится под сомнение Россией.





При этом не следует забывать, что политика и геополитические устремления «срединных государств» определяются не только сегодняшними интересами, но исторической памятью и опытом существования в царской и советских империях. Для бывших стран СССР Россия всегда будет угрозой, вызовом, а это и формирует энергию дистанцирования от Москвы любыми способами и средствами, при условии функционирования демократических режимов. И локальный авторитаризм – тормоз этого движения.





Условия для будущих конфликтов

Экономическое и политическое благополучие, общая безопасность граждан невозможна без полноценной реализации гражданских свобод. Авторитаризм в «срединных странах» всегда будет формировать внутреннюю напряженность, создавать условия для борьбы и противостояния, так как невозможно заставить людей смириться с несвободой и несправедливостью. А коррумпированная, авторитарная власть будет всегда дистанцироваться, закрываться от Запада и в той или иной степени ориентироваться на Россию, как в случае с Беларусью, Украиной в период 2010-2014 гг., Молдовой и Арменией.





В этих условиях «третий путь» – это отказ обществ «срединных государств» от внутренних преобразований, консервация существующих авторитарных и гибридных режимов, что так или иначе приведет к деградации социальных систем и создаст условия для будущих конфликтов.





Как показал опыт стран Балтии и Центральной Европы, только развитие демократии и укрепление ее в рамках западных (европейских) альянсов и союзов способствует стабильности и благополучию этих обществ.





Если же государство остается в серой геополитической зоне, оно обречено на перманентный политический и экономический кризис и становится частью «русского порядка».





Москва всегда будет ослаблять демократию

Без внутренней политической трансформации в самой России любой порядок, кроме «русского», будет восприниматься враждебно. Никакие договоры, соглашения не будут иметь никакого значения для России, но превратятся в инструмент реализации ее интересов. Авторитарная Россия – это империя, а империя обуславливает авторитаризм. Соответственно, все страны бывшего СССР рассматриваются исключительно как внутренняя геополитическая зона России. В свою очередь, авторитаризм «срединных государств» является главным механизмом их удержания в зоне российского влияния, а демократизация воспринимается как угроза и возможность отторжения. Поэтому Москва всегда будет поддерживать авторитарные режимы и ослаблять демократические тенденции.





Стремление навязать региону «третий путь» означает лишить возможности демократического выбора, что безусловно выгодно России. Москва, так или иначе будет навязывать свой проект, так как мирное сосуществование с авторитарной Россией просто невозможно. А Запад, следуя правилам нового порядка, теряет возможность поддерживать демократизацию «срединных государств».





На нынешнем этапе, когда все постсоветское пространство так или иначе затронуто масштабным геополитическим конфликтом и является ареной гибридных и информационных войн, предложения по формированию «нового регионального порядка» не только неэффективны, но и деструктивны.





Стабильность и независимость под угрозой

Доклад, который я упомянул в самом начале, показывает ряд негативных тенденций, которые наметились в европейской и американской политиках:





— усталость от конфронтации с Россией и поиск путей установления диалога с ней;





— разочарование процессами трансформации в странах Восточной Европой и нежелание Запада жертвовать своими экономическими интересами ради неопределенного будущего «срединных» государств;





— отказ от инициирования поддержания политических изменений, демократизации стран, и заинтересованность в сохранениисуществующих авторитарных режимов ради обеспечения общей стабильности в регионе;





— стремление создать буферную зону из стран Восточной Европы, полный отказ от их интеграции в собственную систему безопасности.





Если Запад изменит геополитические подходы к России и странам Восточной Европы, то позиция Москвы в регионе укрепится, а над странами повиснет угроза стабильности и независимости.