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Новый российский "куратор Беларуси" находится в Минске

Об этом днем 1 марта сообщил Офис президента Украины.



- Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций. Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года, - говорится в сообщении украинской стороны.

Ермак предложил провести обмен в марте, однако стороны продолжат переговоры. Андрей Ермак еще будучи на должности помощника президента контактировал с Дмитрием Козаком по вопросу обмена. После отставки Владислава Суркова Козака называют главным по украинскому направлению.

За время президентства Владимира Зеленского прошло два обмена удерживаемыми лицами. С Россией - 7 сентября и с ОРДЛО 29 декабря 2019 года.

Напомним, что теперь именно Дмитрий Козак считается "куратором Беларуси" в Москве. О встречах с белорусскими официальными лицами пока не сообщается. 
"Белорусский партизан"
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