Гуайдо обвинил правительство Венесуэлы в покушении на него

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в субботу обвинил правительство Боливарианской Республики в попытке убить его после того, как манифестация с его участием подверглась нападению.





"Диктаторский режим пытался убить меня. В нашей машине девять пулевых отверстий", - сказал Гуайдо в обращении, которое транслировалось в его Twitter





Ранее депутат Альфонсо Маркина сообщил, что организованная венесуэльской оппозицией субботняя манифестация в городе Барксимето в западном штате Лара подверглась нападению. По словам Гуайдо, был тяжело ранен в том числе 16-летний подросток.





Оппозиционер также заявил, что несмотря на нападение, "не отступится от борьбы" против правительства президента Николаса Мадуро.