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Комитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу председателя БНФ

Политик добивается свободы мирных собраний.

Председатель партии БНФ Григорий Костусев получил письмо Комитета по правам человека Организации объединенных наций о том, что его жалоба была зарегистрирована 7 января под номером 3690/2019, а копия жалобы направлена белорусским властям, чтобы те могли дать ответ по существу, сообщает «Радыё Свабода».

Жалоба касалась двух штрафов, которые Костусев считает нарушением свободы мирных собраний:

в 2016 году его оштрафовали на 20 базовых величин (на тот момент - 420 рублей) за организацию минского митинга на День Воли ;

в 2018 году его оштрафовали на 35 базовых величин (735 рублей) за участие в акции протеста против деятельности ресторана «Поедем поедим» под мемориальном комплексом Куропаты.

В комментарии пресс-службе партии Костусев заявил: он знает, что власти не выполняют решения Комитета прав человека, но власти «очень нервно относятся к этим жалоб». Он убежден, что с учетом прежних решений Комитета «в конце концов количество перерастет в качество».
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