1 февраля при встрече в Минске с госсекретарем США Майклом Помпео глава Беларуси заявил: «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, а я работаю».





По форме это выглядело жалобой на трудную судьбу, но пресс-служба главы государства предупредительно уточнила, что Лукашенко шутил. И действительно, если изучить его рабочий график за февраль, становится очевидно, что это был именно юмор – вполне возможно, даже сарказм. Судите сами, пишет "Солидарность"





Просто перечислим даты, когда местонахождение Александра Лукашенко оставалось неизвестным.









Понедельник 3 февраля.





Среда 5 февраля.





Понедельник 10 февраля.





Среда 12 февраля.





Понедельник 24 февраля.





Среда 26 февраля.





При этом в выходные глава государства официальных мероприятий не проводил. А в перечисленные будни его пресс-служба сообщала максимум о письменных поздравлениях от имени Александра Лукашенко.





За одним странным исключением – однажды глава государства вышел на связь с министром по телефону.





И не сказать, что для главы государства мало работы. К примеру, он сам обещал проинспектировать Барановичи во втором полугодии 2019 года, чтобы проконтролировать, как чиновники дают толчок развитию крупного промышленного центра. Но так туда и не доехал. И подобных примеров хватает.





Впрочем, можно посмотреть на эти исчезновения и с другой стороны. Два года назад Александр Лукашенко проговорился: «В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали».





По чьему опыту он судил в тот момент, можно догадываться. И то, что на этот раз в рабочем графике не вылетело «полфевраля», – уже прогресс.