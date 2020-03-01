+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Стали известны некоторые подробности исторического мирного соглашения между США и "Талибаном"

США обязуются начать работу над планом по освобождению пленных и политических заключенных.

Соединенные Штаты Америки намерены к концу августу снять санкции с членов движения "Талибан". Об этом говорится в мирном соглашении между США и талибами, подписанном в субботу в столице Катара Дохе, сообщает ТАСС

"С началом межафганских переговоров США инициируют административный пересмотр действующих американских санкций... в отношении членов "Талибана" с целью снятия этих санкций к 27 августа 2020 года", - говорится в документе. 

Также Вашингтон намерен содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. 

"Соединенные Штаты начнут дипломатическое взаимодействие с другими членами СБ ООН и (властями) Афганистана относительно исключения членов ... движения "Талибан" из санкционного списка, планируя достичь этой цели к 29 мая 2020 года", - отмечается в соглашении. 

США также запросят признания и одобрения Совбезом ООН мирного соглашения с талибами. Кроме того, согласно документу, США "обязуются немедленно начать работу во взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами над планом по незамедлительному освобождению пленных и политических заключенных». 

Как говорится в тексте соглашения, "к 10 марта 2020 года" будут освобождены "до 5 тысяч заключенных" из числа тех, кто выступал на стороне "Талибана". Движение также освободит около 1 тысячи человек, которых оно сейчас удерживает. Согласно условиям соглашения, цель сторон состоит "в освобождении всех оставшихся заключенных в течение трех последующих месяцев". 

Отмечается также, что талибы, которые будут освобождены, не должны "представлять угрозу безопасности Соединенных Штатов и их союзников". 

29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. 

"США, их союзники и Коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте документа. 

Соглашение предусматривает, что 10 марта начнутся переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами. "Постоянное и всеобъемлющее прекращение огня будет в повестке межафганского диалога и переговоров. 

Участники обсудят время и детали прекращения огня, включая совместную реализацию механизмов, которые будут объявлены наряду с соглашением о будущей политической дорожной карте Афганистана", - говорится в тексте. 

США, согласно документу, не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана после формирования нового правительства по итогам межафганских переговоров. Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru