Британские морские пехотинцы сегодня прибудут в Беларусь
Белорусские миротворцы и подразделение морской пехоты Великобритании проведут совместную тренировку в первой половине марта. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Министерстве обороны.
Совместные мероприятия организованы в рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.
Для подготовки к тренировке 29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав морских пехотинцев ожидается 1 марта.
08:32 01/03/2020
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