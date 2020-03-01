+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Британские морские пехотинцы сегодня прибудут в Беларусь

Белорусские миротворцы и подразделение морской пехоты Великобритании проведут совместную тренировку в первой половине марта. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Министерстве обороны.

Совместные мероприятия организованы в рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.

Для подготовки к тренировке 29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав морских пехотинцев ожидается 1 марта.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru