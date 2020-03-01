Британские морские пехотинцы сегодня прибудут в Беларусь

Совместные мероприятия организованы в рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.





Для подготовки к тренировке 29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав морских пехотинцев ожидается 1 марта.