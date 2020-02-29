Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал его бывший сокурсник Юрий Швец. По его словам, это делается из-за боязни российских спецслужб, что "вездесущее" Центральное Разведывательное Управление США (ЦРУ) сможет узнать о болезнях лидера РФ (полный текст блога читайте тут).





"По российской традиции, информация о состоянии здоровья главного лица является самой главной тайной страны. Не случайно Путин таскает с собой во все зарубежные поездки личный биосортир, дабы вездесущее ЦРУ не узнало из продуктов его жизнедеятельности чем он болен и сколько еще ему осталось. Здоровье Путина – безусловное табу и среди российских СМИ. Это не просто раскачивание лодки, это покушение на святое, на основы основ", – заверил Швец.





По его словам – рассуждение о своем здоровье Путин воспринимает за личное оскорбление.





"20 лет полчища лизоблюдов и подконтрольные СМИ убеждали его, что он Гений и Супермен, который "наше все и навсегда", а теперь оказывается, что он немощный старик, страдающий каким-то некрасивым смертельным заболеванием и неспособный управлять страной. И это во время всеобщей суеты по поводу поправок в Конституцию. Это уже не просто раскачивание лодки, которого так опасаются "кремлевские". Это все равно, что взять лом и пробить этой лодке днище. Это почти диверсия", – подытожил он.





Напомним, что время от времени появляются сообщения о смертельной болезни Владимира Путина, из-за которой он покинет пост президента РФ.