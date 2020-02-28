+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Знамёна с Погоней первыми в Беларуси получат территориальные войска Витебской области

В Вооруженных Силах Республики Беларусь появятся части с Погоней на знамени — гербом ВКЛ, БНР и первых лет независимости современного государства.




Александр Лукашенко подписал указ о введении флагов территориальной бороны, этим же указом утверждены положения о флагах территориальной обороны всех областей Беларуси, их описания и изображение.

Согласно этому войска территориальной обороны Витебской области получили флаг с изображением Погони. Древний символ Беларуси расположен в центре полотнища.

Сами знамёна одинаковые для всех областей — это красные полотнища 115х105 сантиметров, обшитые золотой бахромой, а со стороны древка идет полоса шириной 25 сантиметров с национальным орнаментом. На полотнище наложена десятилучевая белая звезда, в которую вписан голубой пятилепестковый василек. Примечательно, что цветок василька уже когда-то предлагался в качестве знака отличия для погонов белорусских войск, пишут "Народные новости Витебска".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru