











Александр Лукашенко подписал указ о введении флагов территориальной бороны, этим же указом утверждены положения о флагах территориальной обороны всех областей Беларуси, их описания и изображение.





Согласно этому войска территориальной обороны Витебской области получили флаг с изображением Погони. Древний символ Беларуси расположен в центре полотнища.



