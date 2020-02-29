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Ольга Николайчик пойдёт в президенты от команды Статкевича

Режиссёрка и общественная активистка Ольга Николайчик заявила о своем участии в президентских выборах.

Ольга Николайчик пойдёт в президенты от команды Статкевича
 Об этом она заявила в видеообращении, которое разместила в своих соцсетях. Женщина выдвигает свою кандидатуру от команды политика Николая Статкевича, которая насчитывает более 30 человек.

В видеообращении Николайчик не скрывает того, что не собирается побеждать на выборах, которых, по её словам, нет. Цель её участия в кампании - "сплотить народ":

"Я хочу, чтобы во время выборов мы вместе с вами стояли под бело-красно-белым флагом на улицах. Разговаривали, искали выход".

Ольге Николайчик 51 год. Она активная участница ли не всех уличных акций оппозиции последних лет.

О своем намерении побороться за президентское кресло ранее заявили другие представители оппозиции Павел Северинец, Юрий Губаревич, Алексей Янукевич, Ольга Ковалькова, Анна Конопацкая и Николай Козлов. Они будут участвовать в праймериз, которые выберут из них единого кандидата от Коалиции демократических сил.
euroradio.fm
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