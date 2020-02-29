Президент Анджей Дуда заявил после брифинга перед началом военных учений Defender Europe 2020, что их цель - проверить возможность переброски американских войск в Польшу в случае вооруженного конфликта. Вечером в пятницу, 28 февраля, на территорию Польши въехали две первые колонны солдат и техники из США.





Анджей Дуда подчеркнул, что в это время в Польше будут проходить учения «Анаконда».





«Следующие несколько месяцев будут насыщенными, если мы говорим о вопросах, связанных с военными учениями, обороноспособностью. На территории Польши будут дислоцироваться солдаты из 18 стран Североатлантического альянса. Прежде всего, это будут солдаты армии США. В учениях Defender Europe примут участие 37 тысяч солдат, 4 тысячи из которых – это поляки. В учениях «Анаконда» примут участие 10 тысяч польских солдат», - сказал глава государства.





Маневры Defender Europe 2020 - крупнейшие за 25 лет европейские учения с участием американских подразделений. В общей сложности в Польшу прибудет около 20 тысяч американских солдат, а также несколько тысяч представителей союзных войск с оборудованием.