Профсоюзы в лучших традициях: Лукашенко получил в подарок картину с его школой
На VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Александру Лукашенко вручили картину с его школой в Александрии.
Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) в Минске. Фото: president.gov.by
Председатель ФПБ Михаил Орда от имени делегатов съезда подарил главе Беларуси картину, на которой изображена школа в агрогородке Александрия, где когда-то учился Александр Лукашенко.
«Одно из зданий этой школы я попросил сохранить. Чтобы видели, в каких условиях обучался первый Президент Беларуси. Когда мы получаем знания, важно, но главное не то, какая это школа. А главное – насколько ты хочешь получить эти знания», – цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.
Лукашенко поблагодарил за подарок и пообещал поместить его во Дворце Независимости.
ЮВ/ИР belsat.eu
12:40 29/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение