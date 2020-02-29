+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Профсоюзы в лучших традициях: Лукашенко получил в подарок картину с его школой

На VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Александру Лукашенко вручили картину с его школой в Александрии.

Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) в Минске. Фото: president.gov.by

Председатель ФПБ Михаил Орда от имени делегатов съезда подарил главе Беларуси картину, на которой изображена школа в агрогородке Александрия, где когда-то учился Александр Лукашенко.

«Одно из зданий этой школы я попросил сохранить. Чтобы видели, в каких условиях обучался первый Президент Беларуси. Когда мы получаем знания, важно, но главное не то, какая это школа. А главное – насколько ты хочешь получить эти знания», – цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко поблагодарил за подарок и пообещал поместить его во Дворце Независимости.
ЮВ/ИР belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru