Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) в Минске. Фото: president.gov.by





Председатель ФПБ Михаил Орда от имени делегатов съезда подарил главе Беларуси картину, на которой изображена школа в агрогородке Александрия, где когда-то учился Александр Лукашенко.





«Одно из зданий этой школы я попросил сохранить. Чтобы видели, в каких условиях обучался первый Президент Беларуси. Когда мы получаем знания, важно, но главное не то, какая это школа. А главное – насколько ты хочешь получить эти знания», – цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.





Лукашенко поблагодарил за подарок и пообещал поместить его во Дворце Независимости.







