+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Евродепутаты хотят упростить пересечение границы с Беларусью

В Евросоюзе хотят, чтобы пересечение границы между странами ЕС и Беларусью не занимало много времени.

Как пишет Sputnik, вопрос упрощения процедуры пересечения границы с Беларусью будет вынесен на рассмотрение в Европейском парламенте, сообщила в пятницу заместитель председателя делегации Европарламента по связям с республикой Карин Карлсбро.

Делегация Европарламента 28 февраля посетила международный пункт пропуска "Брузги", расположенный на белорусско-польской границе, где ознакомились и инфраструктурой ПП, а также с проведением таможенного и пограничного контроля.

По словам Карлсбро, развитие пограничной инфраструктуры – важнейшая часть программы сотрудничества Евросоюза с Беларусью.


"Что касается будущих обсуждений в Европарламенте данных вопросов, мы, конечно, будем выносить эту проблему, потому что прошло то время, когда границы рассматривались как границы, границы должны стать мостом для упрощения процедур перемещения людей и товаропотоков между странами", – отметила она.

Европарламентарий также подчеркнула, что пересечение границы между странами ЕС и Беларусью не должно занимать много времени.

"Мы должны предпринять все необходимые усилия для упрощения этих процедур", – заключила политик.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru