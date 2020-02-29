Евродепутаты хотят упростить пересечение границы с Беларусью

Как пишет Sputnik, вопрос упрощения процедуры пересечения границы с Беларусью будет вынесен на рассмотрение в Европейском парламенте, сообщила в пятницу заместитель председателя делегации Европарламента по связям с республикой Карин Карлсбро.





Делегация Европарламента 28 февраля посетила международный пункт пропуска "Брузги", расположенный на белорусско-польской границе, где ознакомились и инфраструктурой ПП, а также с проведением таможенного и пограничного контроля.





По словам Карлсбро, развитие пограничной инфраструктуры – важнейшая часть программы сотрудничества Евросоюза с Беларусью.









"Что касается будущих обсуждений в Европарламенте данных вопросов, мы, конечно, будем выносить эту проблему, потому что прошло то время, когда границы рассматривались как границы, границы должны стать мостом для упрощения процедур перемещения людей и товаропотоков между странами", – отметила она.





Европарламентарий также подчеркнула, что пересечение границы между странами ЕС и Беларусью не должно занимать много времени.





"Мы должны предпринять все необходимые усилия для упрощения этих процедур", – заключила политик.



