Госсекретарь США Майк Помпео





Вашингтон рассматривает варианты оказания помощи Анкаре в борьбе с режимом Башара Асада и РФ.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США поддерживают Турцию в вопросе Идлиба как партнера по НАТО и изучают возможные действия по оказанию ей помощи. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом 28 февраля.

"Соединенные Штаты взаимодействуют с турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией, а также облегчить гуманитарные страдания в Идлибе", − подчеркнул глава Госдепа.









Он отметил, что США "сделают все возможное, чтобы заблокировать любую реинтеграцию режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции Совбеза ООН 2254.

Помпео выразил Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и указал, что "США осуждают этот удар самым решительным образом".

Напомним, в ночь на 28 февраля сирийские ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Погибли более 30 турецких военных.

Анкара ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе. Позднее стало известно о ликвидации 56 сирийских военных.

В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.



