Комитет ООН по правам человека зарегистрировал и направил белорусскому правительству для комментариев еще две индивидуальные жалобы участников акции солидарности с профсоюзом РЭП Тамары Зайцевой из Калинкович и Владимира Невмержицкого из Мозыря.





Об этом 28 февраля офис Верховного комиссара по правам человека проинформировал их представителя, правозащитника Леонида Судаленко, пишет «Гомельская весна»





Адвокат прав человека напомнил, как в августе 2018 года активисты вместе с другими протестовали возле Дома правосудия в Минске против вынесения обвинительного приговора лидерам профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, а также в поддержку независимого профсоюза РЭП. Их задержали и обвинили в участии в «несанкционированном массовом мероприятии».





Тамару Зайцеву суд тогда оштрафовал на 25 и Владимира Невмержицкого на 40 базовых величин. Обжалование штрафов в Мингорсуде результата не принесло, после чего активисты стали икать защиты своих прав на международном уровне.





Правозащитник Леонид Судаленко считает, что другого пути, кроме как поднимать эти вопросы на международном уровне не существует, а представители гражданского общества должны показывать, что мирные собрания, в том числе и стихийные как в данном случае, это не то, на что нужно спрашивать разрешение у государства.





«В понимании европейских ценностей и стандартов прав человека свобода мирных собраний и выражения мнений, не нарушающих правопорядок и права иных лиц, являются абсолютными, наши же чиновники считают, что могут устанавливать иные правила. Если на эти вещи не обращать внимания, завтра у нас могут появиться свои правила, например, дорожного движения», - подчеркивает эксперт.





Напомним, ранее Комитет по правам человека зарегистрировал аналогичные жалобы участников акции солидарности с профсоюзом РЭП Александра Абрамовича из Борисова, Майи Наумовой из Минска и Павла Мрочко из Бреста.





Леонид Судаленко отметил, что после регистрации срок рассмотрения жалоб в Комитете ООН по правам человека составляет от 3-х до 5-ти лет.