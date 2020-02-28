«Ранее энергетические «войны» между «заклятыми» друзьями заканчивались «вечными» мирами. Ну не вечно, но стороны договаривались о формуле решения спора на довольно длительный срок, — пишет аналитик. — Юрий Дракохруст в своем блоге на Радыё Свабода . — Сейчас — не совсем так. Или совсем не так».





Индикатором стал результат переговоров о компенсации за загрязненную нефть, которая в прошлом году нанесла сильный удар по белорусскому нефтяной промышленности — экспорт продукции предприятий концерна «Белнефтехим» снизился на 800 миллионов долларов.





Дракохруст напоминает, что прошлым летом «Белнефтехим» требовал от России компенсации за грязную нефть в размере 155 миллионов долларов, в январе этого года речь уже шла о 131 миллион долларов компенсации, а 26 февраля стало известно, что достигнуто согласие о компенсации в размере 61 миллиона долларов.





«Дистанция между 800 миллионами упущенной выгоды и 61 миллионам согласованной компенсации хорошо иллюстрируется испанской поговоркой «другу — все, врагам — только закон». Беларусь якобы в враги России не записывалась, но в этом вопросе получила «только закон», только компенсацию за прямой ущерб, высчитанный благоприятным для того, кто нанес ущерб, способом», — отмечает политический обозреватель.





Примерно такой же оказалось позиция Москвы в вопросе текущих поставок нефти и компенсации за налоговый маневр.





«Ведь цифры компенсации, которые называл Лукашенко, и цифры, которые называли российские правительственные чиновники, расходились раз в 10 — примерно как с компенсацией за грязную нефть».





Сам Лукшенко крайне возмущался позицией российской стороны, видя в этом недопонимание со стороны российских министров — мол, не успели с Путиным договориться, а вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности.





Между тем, Юрия Дракохруст видит причину не в недопонимании.





«Договоренность если и была, то гораздо более скромная, чем рассказывал о ней Лукашенко и даже чем ему она представлялась», — пишет политический аналитик.





Он напоминает, что еще в прошлом году в ежегодном послании Путин объяснил: хочет Беларусь иметь условия хозяйствования, как в Смоленской области — пусть делается Смоленской областью. Ну а нет — так нет.





«Тогда вот так: Лукашенко услышал одно, российские правительственные чиновники — совсем другое, и почему-то кажется, что они поняли хозяина Кремля лучше, чем его белорусский собеседник», — отмечает Юрий Дракохруст.





В 2018 году, когда Россия принимала решение о налоговом маневр в нефтяной отрасли, высказывались предположения, что после 2024 года, когда экспортная пошлина обнулится и цена на нефть для Беларуси станет мировой, гигантский белорусский экспорт нефтепродуктов, одна из главных источников пополнения бюджета, обнулится также. После 2024 года.





Но похоже, что это происходит уже сейчас. В прошлом году, в первый год российского налогового маневра, Беларусь на экспорте нефтепродуктов заработала всего 300 миллионов долларов, в 5,3 раза меньше, чем в 2018 году.





В этом году нефть стала еще дороже, а нефтепереработка с последующей продажей нефтепродуктов — еще менее выгодной.





«Вот такая, похоже, реальность. И для белорусского нефтяной отрасли 2024 год наступает уже в этом году», — подытоживает Юрий Дракохруст.



