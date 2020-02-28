Bloomberg: Эрдоган приставил пистолет к собственной голове в Сирии

Один из наиболее распространенных афоризмов во внешнеполитических кругах говорит, что Пакистан ведет переговоры с Западом, приставив пистолет к собственной голове. Под руководством Раджепа Тайипа Эрдогана Турция обновила эту уникальную технику, нацелив еще один пистолет на Запад. Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что за последние два года Эрдоган добровольно настроил против Турции главных партнеров своей страны в НАТО, заигрывая с врагом альянса – Россией.





Последствия были абсолютно предсказуемы. Ими стала турецкая изоляция в Сирии и Ливии, где интересы Анкары напрямую конфликтуют с московскими.





Теперь этот конфликт переходит в кинетическое состояние.Десятки турецких солдат погибли от российских бомб. А ответом Эрдогана стала обида на коварный Запад и его угрозы открыть границу для миллионов беженцев, направляющихся в Европу. Требованием с его стороны стало больше европейских денег на расселение беженцев в Турции и, вероятно, помощь НАТО в достижении военных целей Эрдогана в Сирии.





С первым пунктом трудно спорить. Турция уже разместила на своей территории более 3,7 миллиона беженцев и готовится к новой волне, вызванной битвами в Идлибе. Хоть Европа передает значительные средства на опеку сирийцами, она может и должна сделать больше, чтобы разделить это бремя. Сотни тысяч людей бегут из Идлиба в очень тяжелых условиях. Им кроме всего приходится преодолевать путь на морозе. Но Эрдоган сильно навредил позиции Турции, угрожая открыть поток беженцев, чтобы заткнуть рот европейской критике, которая указывает на его безрассудное поведение, в частности на военное наступление прошлой осенью против лояльных к США курдских групп на севере Сирии.





Когда европейские чиновники выражали оправданные опасения, что наступление откроет новый фронт уже и без того запутанной гражданской войны, а также навредит международной борьбе против «Исламского государства», турецкий президент предупредил: «Если вы попытаетесь выставить нашу операцию как вторжение, тогда наша работа будет простой. Мы откроем ворота и отправим к вам 3,6 миллионов беженцев». Читайте также К западным границам Турции начали прибывать группы беженцев Добиться военной помощи в Сирии Эрдогану еще труднее. Отказавшись прислушаться к Западу в вопросе наступления на северо-востоке Сирии и угрожая "османской пощечиной" американцам, если они станут на его пути, президент Турции теперь хочет американские ракеты Patriot, чтобы не позволить самолетам России наносить удары турецким солдатам и союзникам. Это те же ракеты Patriot, от которых Анкара отказалась, выбрав российские С-400 в прошлом году. Ответ администрации Трампа был оправдано осторожным, когда она указала, что речь идет о вымогательстве поддержки без никаких военных обязательств. Эрдоган признал, что батареи Patriot могут и не прибыть.





На запрос Анкары НАТО собрал встречу для обсуждения ситуации, согласно 4-й статье соглашения об альянсе. Страны-участницы могут просить о консультации, если чувствуют, что их политическая независимость или безопасность находится под угрозой. Поскольку оба критерия применить нельзя, Турция могла отметить, что последствия битвы в Идлибе будут касаться не только турецкую безопасность.





Но трудно представить, чтобы другие страны-участницы вступили в этот конфликт. Запад демонстрировал нежелание делать хоть что-то, что заставит Россию заплатить за ее преступления в Сирии. Более вероятно, они будут требовать дипломатического решения и пригласят Владимира Путина на саммит по Идлибу, который пройдет 5 марта с участием Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Пока что Москва отказывалась от участия. Россия отрицает прямую причастность к убийству турецких солдат, обвинив во всем обстрелы со стороны войск сирийского режима. Однако, она продолжает поддерживать действия Башара Асада, нацеленные вытеснить Турцию и ее союзников из Идлиба.





Эрдоган попытался применить свою традиционную тактику переговоров с Путиным, предупредив его, что отношения между Анкарой и Москвой ухудшатся из-за Идлиба, хотя такой разрыв оставит Турцию вообще без друзей. Турецкая экономика тоже страдает от проблем. Ценные бумаги Анкары обвалились в цене на фоне эскалации напряжения с Россией. А усиление конфликта может навредить экономическому восстановлению, которое наблюдалось в последнее время. Путин знает, что Эрдоган не решится нажать на курок любого из пистолетов.

