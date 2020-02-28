Александр Ярошук: Оппозиция не так уж слаба, как ее убедили в этом

— Некоторые считают, что в период становления белорусской государственности, в отличие от наших дней, оппозиционеры почти не делали ошибок. Вы согласны с этим утверждением?





— Не делать ошибок на заре своего зарождения оппозиция не могла. Во-первых, слишком масштабным был вызов, с которым она столкнулась. Во-вторых, в слишком неблагоприятных условиях приходилось осуществлять свою деятельность. Объективные условия не могли не порождать субъективных ошибок.





— На ваш взгляд, в чем заключается главная ошибка оппозиционеров?





— Главная ошибка оппозиции — недооценка состояния белорусского общества, неготовности людей к демократическим переменам. Результатом стала потеря связи с народными массами. Учитывая еще и жесткую агрессивную политику правящего режима, преследования, отсутствие политического процесса, это повлекло за собой маргинализацию оппозиции.





— Это можно отнести и к профсоюзному движению?





— Независимые профсоюзы — неотъемлемая часть демократических сил страны, и им характерны все их недостатки и родимые пятна.





— Почему оно не стало массовым?





— Потому что не было и до сих пор нет со стороны трудящихся людей настоящего запроса на независимые профсоюзы. Быть членом независимого профсоюза в стране опаснее, чем быть членом оппозиционной партии. Потому что членов оппозиционной партии мало кто знает, а членов профсоюза на предприятии знают все. На них оказывается сильнейшее давление, они подвергаются репрессиям и дискриминации, к понуждению к выходу из профсоюза через систему срочных трудовых контрактов. В стране, единственной на постсоветском пространстве, существует разрешительный принцип создания и деятельности профсоюзов, делающий невозможным наше развитие. Беларусь является единственной постсоветской страной, где, как в советские времена, обязательным является членство в государственных профсоюзах. В ФПБ состоит сегодня 96 процентов работников, тогда как в России, Украине, Казахстане, Азербайджане в профсоюзах состоят 30—35, в Таджикистане и Узбекистане — 50—60 процентов.





— Как складываются отношения между политической оппозицией и независимыми профсоюзами?





— По-разному — от зачисления независимых профсоюзов в боевой отряд политических сил до признания их в качестве общественных организаций, не ставящих перед собой политических целей. Дрейф по возвращению независимых профсоюзов из политического на профсоюзное поле имел важнейшее для нас значение. Именно в этом качестве мы смогли нанести болезненные для власти поражения, заставили с со бою считаться. Сегодня мы являемся единственной из демократических структур организацией системной оппозиции, признанной властью. Я являюсь членом национального совета по трудовым и социальным вопросам, БКДП участвует в разработке и подписании генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и нанимателей. Добавлю, что я избран вице-президентом Международной конфедерации профсоюзов и членом административного совета Международной организации труда.





— Почему в независимом профсоюзном движении, как и во всей политической оппозиции, случаются межличностные конфликты?





— Независимые профсоюзы — живой организм с живыми людьми. А где люди, там интересы, где интересы, там их столкновение. Я считаю огромным достижением, что мы сумели в свое время объединить независимое профсоюзное движение в рамках БКДП, что можем позволить себе роскошь существовать по демократическим принципам и нормам, где каждый имеет право на свое мнение и на свободное его высказывание.





— Что нужно делать, чтобы не повторять ошибок прошлого?





— Для начала — перестать посыпать голову пеплом и обвинять друг друга в допущенных ошибках, мнимых и настоящих. Я хватаюсь за голову, наблюдая за потоком обвинений, выливаемых представителями различных сегментов демократических сил. Такое ощущение, что канализационную трубу прорвало. Слава Богу, что я далек от всего этого. Надеюсь, что отрезвление наступит.





Белорусская оппозиция не так уж слаба, как ее убедили в этом, а она сама в это поверила. Более того, в качестве белорусской оппозиции сегодня следует рассматривать не только и не столько оппозиционные политические партии. Это огромный пласт народных масс, недовольных нынешней властью, неспособной решать стоящие перед страной проблемы и отвечать на вызовы. И тот, кто сможет найти в них отклик, выразить их чаяния и надежды, получит реальный шанс привести страну к долгожданным переменам.







