Александр Ярошук: Оппозиция не так уж слаба, как ее убедили в этом
Не нами замечено, что в рядах белорусской оппозиции давно нет единства. Это каждый видит. Но не каждый знает ответ на вопрос, почему этого единства нет. Может, об этом читателям расскажет руководитель Белорусской конфедерации независимых профсоюзов Александр Ярошук?
— Некоторые считают, что в период становления белорусской государственности, в отличие от наших дней, оппозиционеры почти не делали ошибок. Вы согласны с этим утверждением?
— Не делать ошибок на заре своего зарождения оппозиция не могла. Во-первых, слишком масштабным был вызов, с которым она столкнулась. Во-вторых, в слишком неблагоприятных условиях приходилось осуществлять свою деятельность. Объективные условия не могли не порождать субъективных ошибок.
— На ваш взгляд, в чем заключается главная ошибка оппозиционеров?
— Главная ошибка оппозиции — недооценка состояния белорусского общества, неготовности людей к демократическим переменам. Результатом стала потеря связи с народными массами. Учитывая еще и жесткую агрессивную политику правящего режима, преследования, отсутствие политического процесса, это повлекло за собой маргинализацию оппозиции.
— Это можно отнести и к профсоюзному движению?
— Независимые профсоюзы — неотъемлемая часть демократических сил страны, и им характерны все их недостатки и родимые пятна.
— Почему оно не стало массовым?
— Потому что не было и до сих пор нет со стороны трудящихся людей настоящего запроса на независимые профсоюзы. Быть членом независимого профсоюза в стране опаснее, чем быть членом оппозиционной партии. Потому что членов оппозиционной партии мало кто знает, а членов профсоюза на предприятии знают все. На них оказывается сильнейшее давление, они подвергаются репрессиям и дискриминации, к понуждению к выходу из профсоюза через систему срочных трудовых контрактов. В стране, единственной на постсоветском пространстве, существует разрешительный принцип создания и деятельности профсоюзов, делающий невозможным наше развитие. Беларусь является единственной постсоветской страной, где, как в советские времена, обязательным является членство в государственных профсоюзах. В ФПБ состоит сегодня 96 процентов работников, тогда как в России, Украине, Казахстане, Азербайджане в профсоюзах состоят 30—35, в Таджикистане и Узбекистане — 50—60 процентов.
— Как складываются отношения между политической оппозицией и независимыми профсоюзами?
— По-разному — от зачисления независимых профсоюзов в боевой отряд политических сил до признания их в качестве общественных организаций, не ставящих перед собой политических целей. Дрейф по возвращению независимых профсоюзов из политического на профсоюзное поле имел важнейшее для нас значение. Именно в этом качестве мы смогли нанести болезненные для власти поражения, заставили с со бою считаться. Сегодня мы являемся единственной из демократических структур организацией системной оппозиции, признанной властью. Я являюсь членом национального совета по трудовым и социальным вопросам, БКДП участвует в разработке и подписании генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и нанимателей. Добавлю, что я избран вице-президентом Международной конфедерации профсоюзов и членом административного совета Международной организации труда.
— Почему в независимом профсоюзном движении, как и во всей политической оппозиции, случаются межличностные конфликты?
— Независимые профсоюзы — живой организм с живыми людьми. А где люди, там интересы, где интересы, там их столкновение. Я считаю огромным достижением, что мы сумели в свое время объединить независимое профсоюзное движение в рамках БКДП, что можем позволить себе роскошь существовать по демократическим принципам и нормам, где каждый имеет право на свое мнение и на свободное его высказывание.
— Что нужно делать, чтобы не повторять ошибок прошлого?
— Для начала — перестать посыпать голову пеплом и обвинять друг друга в допущенных ошибках, мнимых и настоящих. Я хватаюсь за голову, наблюдая за потоком обвинений, выливаемых представителями различных сегментов демократических сил. Такое ощущение, что канализационную трубу прорвало. Слава Богу, что я далек от всего этого. Надеюсь, что отрезвление наступит.
Белорусская оппозиция не так уж слаба, как ее убедили в этом, а она сама в это поверила. Более того, в качестве белорусской оппозиции сегодня следует рассматривать не только и не столько оппозиционные политические партии. Это огромный пласт народных масс, недовольных нынешней властью, неспособной решать стоящие перед страной проблемы и отвечать на вызовы. И тот, кто сможет найти в них отклик, выразить их чаяния и надежды, получит реальный шанс привести страну к долгожданным переменам.
Источник: "Свободные новости плюс"
18:38 28/02/2020
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