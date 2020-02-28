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Павел Усов: Не интеграция, а империализация

Россия и интеграция породили режим Лукашенко, теперь эти же факторы стремятся его смять, так как он уже не соответствует ожиданиям Кремля.

Павел Усов: Не интеграция, а империализация
Лукашенко объявил, что в мае Беларусь собирается подписать стратегию интеграции до 2025 года. Поскольку это заявление прозвучало на встрече с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, можно предположить, что речь идет об интеграции в рамках ЕАЭС.

Правда, это всего лишь версия: других подтверждений словам Лукашенко нет.
Ситуацию "Блорусскому партизану" комментирует доктор политических наук Павел Усов.

- Тут речь идет о всех интеграциях сразу. Даже для Лукашенко стало очевидно, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве - есть не что иное, как попытка России восстановить свою империю, экономический и политический контроль за своими сателлитами. 

Учитывая авторитарную сущность России, интеграция не могла быть иной. Идущие процессы даже интеграцией назвать нельзя, скорее империализацией. 

Естественно, Беларусь и другие "члены" этого процесса не могут рассматриваться, как полноценные субъекты, только как объекты. И уж никак данные процессы не связаны с улучшением жизни населения, скорее наоборот. 

В свою очередь, возмущения и обиды Лукашенко здесь ни к месту. Интеграционные игры стали гарантией укрепления его власти. Россия и интеграция породили режим Лукашенко, теперь эти же факторы стремятся его смять, так как он уже не соответствует ожиданиям Кремля. 

Безусловно, Союз РФ и РБ, и ЕАЭС - это интеграции двух скоростей, но цель у них одна, и она противоречит интересам суверенной, независимой республики.


- Россия прекращает субсидирование Беларуси. Тем не менее, Лукашенко снова заговорил об интеграции, только без принуждения к интеграции. Теперь в рамках ЕАЭС. Чем отличаются две интеграции?

- При всей токсичности и конфликтогенности в рамках интеграционных процессов у Лукашенко недостаточно смелости и ресурсов, чтобы выйти из них. Это хорошо понимают в Кремле, поэтому будут и дальше атаковать Беларусь. Ожидание того, что интеграция с Россией может быть другой - просто наивны и преступны с политической перспективы. 

Единственный выход из сложившейся ситуации - это заморозка участия Беларуси во всех интеграционных проектах с Россией, с перспективой выхода. Но для этого необходима как политическая воля, так и мобилизация всех (социальных и экономических) ресурсов, широкий и полновесный диалог с демократическим сообществом. 

Но это все нереализуемо для Лукашенко, очень сложно. А он уже стар, той энергии, с которой он строил союз с Россией, уже нет для того, чтобы его разрушить. Сейчас его единственное желание - доправить в спокойствии.

Я бы сказал так, что Лукашенко - это работник, который получил служебную квартиру, приватизировал ее, а теперь отказывается ехать в дом престарелых.
"Белорусский партизан"
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