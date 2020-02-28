



Виктором Садовничим на заседании Учёного совета университета. Заседание прошло 20 января, однако известно о том, что на нём обсуждалось, стало только сейчас, передает Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на копию презентации, сделанной ректором МГУна заседании Учёного совета университета. Заседание прошло 20 января, однако известно о том, что на нём обсуждалось, стало только сейчас, передает Свобода.





В презентации говорится, что институт возглавит "К. В. Тихонова". Собеседники "Ведомостей" в МГУ подтвердили, что речь идёт о гендиректоре фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (он же "Иннопрактика") Катерине Тихоновой.





Многие СМИ с 2014 года называют Тихонову дочерью президента России Владимира Путина - после расследования, которое провели, в частности, агентства Reuters и Bloomberg. Как Путин, так и Тихонова не подтвердили и не опровергли эти сообщения.





В пресс-службе "Иннопрактики" сообщили, что институт искусственного интеллекта уже был создан в прошлом году - сообщает "Дождь". В мае прошлого года о планах МГУ создать такую структуру на совещании с участием Путина говорил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Путин тогда поддержал эту идею.









Президент РФ нередко обращается к проблеме искусственного интеллекта в своих выступлениях. Он, в частности, говорил, что тот, кто сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, "станет властелином мира".



