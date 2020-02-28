



Напомним, пока дата выборов не назначена, но они пройдут не позднее 30 августа





"Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим - себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас), все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек работая понимал, что уйду на пенсию - буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уровниловки быть не должно!", - заявил Лукашенко - его цитирует телеграм-канал Пул Первого.





Предыдущая пенсионная реформа в стране началась в 2017 году. Возраст выхода на заслуженный отдых для белорусов повышается поэтапно с шагом в полгода. Реформа должна завершиться в 2022 году, когда мужчины и женщины смогут выходить на пенсию в 63 и 58 лет соответственно.









В целом реформа затронула мужчин 1957–1959 годов рождения и женщин 1962–1964 годов рождения.





Также ежегодно повышается и минимальный страховой стаж – сумма всех периодов, когда гражданином производились страховые взносы в ФСЗН. В 2020 году он составляет 17,5 года, а в итоге должен составить 20 лет.







