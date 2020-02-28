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"Наша пенсионная система себя изжила" Лукашенко анонсировал пенсионную реформу после выборов

После проведения президентских выборов белорусским властям придется заняться вопросами пенсионной системы, заявил в пятницу Александр Лукашенко.


Напомним, пока дата выборов не назначена, но они пройдут не позднее 30 августа 

"Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим - себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас), все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек работая понимал, что уйду на пенсию  - буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уровниловки быть не должно!", - заявил Лукашенко - его цитирует телеграм-канал Пул Первого.

Предыдущая пенсионная реформа в стране началась в 2017 году. Возраст выхода на заслуженный отдых для белорусов повышается поэтапно с шагом в полгода. Реформа должна завершиться в 2022 году, когда мужчины и женщины смогут выходить на пенсию в 63 и 58 лет соответственно.


В целом реформа затронула мужчин 1957–1959 годов рождения и женщин 1962–1964 годов рождения. 

Также ежегодно повышается и минимальный страховой стаж – сумма всех периодов, когда гражданином производились страховые взносы в ФСЗН. В 2020 году он составляет 17,5 года, а в итоге должен составить 20 лет.
Источник: sputnik.by
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