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Президент Монголии, глава МИД и другие чиновники помещены на карантин после визита в Китай

Президент Монголии Халтмагийн Баттулга и сопровождающие его делегаты вернулись из Китая ночью 27 февраля. Теперь их ждет 14-дневный карантин.




Президента, главу МИД и ГУЧС (главное управление по ЧС) поместили на карантин в министерскую больницу, остальных сопровождающих определили в санаторий.

В рабочей поездке президента сопровождали министр иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Китайской Народной Республике , начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям, руководитель Администрации президента, советник президента по внешней политике и другие.
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