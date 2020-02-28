











Президента, главу МИД и ГУЧС (главное управление по ЧС) поместили на карантин в министерскую больницу, остальных сопровождающих определили в санаторий.





В рабочей поездке президента сопровождали министр иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Китайской Народной Республике , начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям, руководитель Администрации президента, советник президента по внешней политике и другие.