Президент Монголии, глава МИД и другие чиновники помещены на карантин после визита в Китай
Президент Монголии Халтмагийн Баттулга и сопровождающие его делегаты вернулись из Китая ночью 27 февраля. Теперь их ждет 14-дневный карантин.
Президента, главу МИД и ГУЧС (главное управление по ЧС) поместили на карантин в министерскую больницу, остальных сопровождающих определили в санаторий.
В рабочей поездке президента сопровождали министр иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Китайской Народной Республике , начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям, руководитель Администрации президента, советник президента по внешней политике и другие.
12:37 28/02/2020
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Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.