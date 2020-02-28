The Guardian: Трамп может приехать в Киев





По данным издания , поездка на торжества в Москву в разгар избирательной кампании в США позволила бы демократам усилить критику относительно зависимости Трампа от Кремля.





Поэтому рассматриваются компромиссные варианты. Первый: участие Трампа и Джонсона в возложении венков в Москве, но отказ от участия в военном параде.





Вторым вариантом является посещение Киева и участие в памятных церемониях 8 мая перед визитом в Москву.





Издание отмечает, что правительство в Киеве активно работает над тем, чтобы представить церемонии в Украине как более приемлемый способ почтить память о Второй мировой войне, без риска одобрить российскую агрессию.









Украинский чиновник отметил, что пять лет назад Украина отказалась от советского (теперь российского) стиля чествования сталинской победы над нацизмом.





«Именно поэтому Украина приглашает зарубежные страны принять участие в памятных мероприятиях в Киеве… Учитывая вышесказанное, мы надеемся, что официальные лица США примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве», — добавил чиновник.





Однако, по данным издания, Трамп и Джонсон еще не приняли решение.